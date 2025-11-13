Göztepe'de Yabancı Oyuncular Öne Çıkıyor

Göztepe'nin bu sezon Trendyol Süper Lig'de attığı 15 golün 13'ü yabancı oyunculardan geldi. Diğer 2 golü ise Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, 22 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar kalesinde yalnızca 6 gol görürken, rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Bu gollerin 13'ü yabancı oyunculardan gelirken, 2'sini de Efkan Bekiroğlu attı. Takımın en golcü ismi 5 golle Juan olurken, Dennis de 2 kez fileleri kaydetti. Rhaldney, Bokele, Sabra, Janderson ve Olaitan ise birer golle skora katkı sağladı. Sezon başında takımdan ayrılan Emerson'un da 1 golü bulunuyor.

Asistlerde de yabancılar ön planda

Göztepe'de yabancı oyuncular, gollerin yanı sıra asistlerde de ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar yapılan 11 asistin 9'unun pasını yabancı oyuncular verdi. Janderson 3, Cherni ise 2 asistle takımın en çok asist yapan isimleri oldu.

Rhaldney, Godoi, Heliton, Miroshi ve Juan da birer asistle ön plana çıktı.

Kalan iki asist de Arda Okan ve Efkan Bekiroğlu'ndan geldi. - İZMİR