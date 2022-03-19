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Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı

Göztepe, defans oyuncusu Wilker Angel'in sebebiyle sezonun kalan maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

İZMİR (İHA) - Göztepe, defans oyuncusu Wilker Angel'in sebebiyle sezonun kalan maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Venezuelalı defans oyuncusu Wilker Angel'in sağ uyluk üst kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki futbolcunun sezonun kalan maçlarında görev alamayacağını duyurdu.

İzmir temsilcisinin bu sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Wilker Angel, 15'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 17 maçta forma giyerken bu maçlarda 1326 dakika sahada kaldı. - İZMİR

Göztepe'de Wilker Angel sezonu kapattı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Spor, Haberler

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