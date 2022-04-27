Göztepe'de Tomas dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

Göztepe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarının ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı teknik direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."