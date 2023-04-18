Göztepe'de taraftar dillere destan
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SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Eyüpspor'u evinde 1-0 yenip 6'da 6 yapan ve geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönme yolunda çok umutlanan Göztepe'de taraftarların takımlarına olan müthiş desteği tüm Türkiye'nin diline destan oldu.
SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Eyüpspor'u evinde 1-0 yenip 6'da 6 yapan ve geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönme yolunda çok umutlanan Göztepe'de taraftarların takımlarına olan müthiş desteği tüm Türkiye'nin diline destan oldu. Geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşayıp kahrolan, bu senenin başında da alınan kötü sonuçların ardından oyunculara zaman zaman tepki gösteren tribünler son maçlarda ise adeta takımı ateşledi. Ligde 27 Kasım 2022 tarihinde oynanan Altay derbisinde çıkan olaylar sonucu 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe'de futbolseverler Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor müsabakalarında takımı destekleyemedi.
Ardından Boluspor maçıyla tribünlere dönen taraftarlar takıma inanılmaz bir şekilde sahip çıkmaya başladı. Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yalnız bırakmayan taraftarların bir dönem ıslıkladığı futbolcularla da arası düzeldi. Deplasmanlara da koşan sarı-kırmızılılara gönül verenler, elde edilen başarıda büyük pay sahibi oldu. Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda son oynanan Yılport Samsunspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında tribünlerin desteği ve şovları görülmeye değerdi.Her iki maçta da 90 dakika susmayan taraftarlar kazanılan galibiyetlerin ardından oyuncularla bütünleşti. Işık ve müzik gösterileriyle Gürsel Aksel Stadı festival alanına dönerken, hep birlikte İsyan Marşı söylendi. Son Eyüpspor karşılaşmasını 15 bini aşkın kişi izlerken Göz-Göz bu sezonun seyirci rekorunu kırdı. Göztepe taraftarının verdiği müthiş destek sosyal medyada da oldukça yankı buldu. Taraflı tarafsız birçok kişi Göztepe taraftarının muhteşem bir geri dönüşe imza attığını belirten mesajlarla videolar yayınladı.EN DOLU STATGöztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki taraftar ortalamasıyla 1'inci Lig'in en yüksek stadyum doluluk oranını yakaladı. Toplam 20 bin kapasiteli stat taraftara açık olan her maçta yüzde 77 doldu. Göz-Göz kapasiteye göre ortalama seyirci sayısında ligdeki 19 takım arasında zirveye çıktı. Sarı-kırmızılıların seyircili iç saha maçlarında ortalama 15 bin taraftar takımlarına destek verdi. Göztepe taraftarlarının Eyüpspor maçı öncesinde bir ağızdan söylediği Levent Yüksel'in Fırtınam şarkısı sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, ünlü sanatçı da taraftarların performansına duyarsız kalmadı. Yüksel, sosyal medya hesabından taraftarlar için, "Harikasınız. Yolunuz hep açık olsun. Her seferinde izledikçe gülümsüyorum. Şans getirsin Göztepe'ye" mesajını paylaştı.İSMAİL KÖYBAŞI'NA SEVGİ SELİSüper Lig yolunda engelleri bir bir aşmaya başlayan Göztepe'de kaptanlık pazubandını takan sol bek İsmail Köybaşı gösterdiği performans ve tecrübesiyle camianın göz bebeği oldu. Sezon başında Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'dan gelen İsmail, Göztepe'deki kariyerine istediği gibi başlayamadı. Bazı zamanlar eleştirilen İsmail, çok iyi bir çıkış yakaladı. Takımın en istikrarlı oyuncularından biri haline gelen 33 yaşındaki futbolcu, karakteriyle de taraftarın sevgilisi oldu.
Göztepe tribünleri de İsmail Köybaşı'nın hakkını verdi. Oyuncuya sürekli tezahüratlarda bulunan taraftarlar kaptanlarını bağrına bastı. Kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 28 kez A Milli Takım formasını giyen İsmail, Göz-Göz'de 25 lig maçına çıktı. Toplam 2174 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, 3 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaptı. İsmail, mevkisi olmamasına rağmen birçok maçta sağ bek olarak da top koşturdu.- İzmir