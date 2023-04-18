Göztepe'de taraftar dillere destan

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Eyüpspor'u evinde 1-0 yenip 6'da 6 yapan ve geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönme yolunda çok umutlanan Göztepe'de taraftarların takımlarına olan müthiş desteği tüm Türkiye'nin diline destan oldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Eyüpspor'u evinde 1-0 yenip 6'da 6 yapan ve geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e yeniden dönme yolunda çok umutlanan Göztepe'de taraftarların takımlarına olan müthiş desteği tüm Türkiye'nin diline destan oldu. Geçen sezon küme düşme üzüntüsü yaşayıp kahrolan, bu senenin başında da alınan kötü sonuçların ardından oyunculara zaman zaman tepki gösteren tribünler son maçlarda ise adeta takımı ateşledi. Ligde 27 Kasım 2022 tarihinde oynanan Altay derbisinde çıkan olaylar sonucu 4 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe'de futbolseverler Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Bandırmaspor müsabakalarında takımı destekleyemedi.

Ardından Boluspor maçıyla tribünlere dönen taraftarlar takıma inanılmaz bir şekilde sahip çıkmaya başladı. Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yalnız bırakmayan taraftarların bir dönem ıslıkladığı futbolcularla da arası düzeldi. Deplasmanlara da koşan sarı-kırmızılılara gönül verenler, elde edilen başarıda büyük pay sahibi oldu. Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda son oynanan Yılport Samsunspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında tribünlerin desteği ve şovları görülmeye değerdi.

Göztepe tribünleri de İsmail Köybaşı'nın hakkını verdi. Oyuncuya sürekli tezahüratlarda bulunan taraftarlar kaptanlarını bağrına bastı. Kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve 28 kez A Milli Takım formasını giyen İsmail, Göz-Göz'de 25 lig maçına çıktı. Toplam 2174 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, 3 kez ağları sarsıp, 3 de asist yaptı. İsmail, mevkisi olmamasına rağmen birçok maçta sağ bek olarak da top koşturdu.