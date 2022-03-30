Göztepe'de Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi - Haberler

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Göztepe'de Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi

Göztepe'de başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.

Göztepe'de başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta kulüp başkanlığından ve yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Bugün sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla beraber Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı'nın geldiği duyuruldu. Mehmet Sepil'in avukatı olan Murat Yazıcı, Sepil'in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini geçici olarak üstlenmişti. Kulüpler Birliği'ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Göztepe Spor Kulübü'nü kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya temsil edecek. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Sepil, Murat Yazıcı, Göztepe, İstifa, Spor, Haberler

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