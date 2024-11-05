Üye Girişi
Haberler

Göztepe'de Sakatlık Kabusu: Fofana 2-3 Hafta Yok

Göztepe'de Sakatlık Kabusu: Fofana 2-3 Hafta Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de iç sahada başarılı performans sergileyen Göztepe, golcülerinin sakatlıklarıyla zor günler geçiriyor. Romulo'nun iyileşmesine sevinirken, Fofana'nın Gaziantep FK maçında sakatlanması moralleri bozdu. 21 yaşındaki forvetin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SÜPER Lig'de evinde 1 yıldır bileği bükülmeyen, iç sahadaki son 4 maçını üst üste kazanmasına rağmen deplasmanda 3 maçtır puan alamayan Göztepe, golcülerinin sakatlığıyla kahroldu. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı yüzünden son iki maçta forma giyemeyen Romulo'nun iyileşmesine sevinirken bu kez de Fofana'yı kaybetti. Sezon başında Chelsea'dan büyük umutlarla transfer edilen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, Gaziantep FK deplasmanında rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandı.

Fofana'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sezon başında Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlanıp sahalara dönemediği Göztepe'de Romulo'nun üzerine Fofana'nın da sakatlanması moralleri bozdu. Gaziantep deplasmanında iyileşmesine rağmen tam hazır olmadığı için yedek kulübesinde oturan Brezilyalı yıldız Romulo'nun bu hafta pazar günü Konyaspor maçında ilk 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

 Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın

Kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
İmamoğlu'ndan 'Siyasetini tasvip etmiyorum' diyen Bahçeli'ye jet yanıt

İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula! HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Wanda Nara ne paylaştı? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? (WANDA VİDEO) TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.