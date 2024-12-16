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Göztepe'de Sakatlık Kabusu Devam Ediyor: Taha Hastanelik Oldu

Göztepe'de Sakatlık Kabusu Devam Ediyor: Taha Hastanelik Oldu
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Göztepe, Hatayspor maçında Taha Altıkardeş'in sakatlık yaşamasıyla birlikte kadroda önemli eksiklikler yaşadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, zemin şartlarını eleştirerek, Süper Lig için uygunsuz olduğunu belirtti.

Bu sezon sakatlıklardan dolayı çok fazla sorun yaşayan Göztepe, son olarak Hatayspor maçında da Taha ve Juan ikilisini sakatlığa kurban verdi.

Göztepe'nin, son dönemlerde yaşanan sakatlıklardan dolayı başı derde girdi. Hatayspor maçı öncesinde David Tijanic, David Datro Fofana, Isaac Solet, Ahmed Ildız ve Kubilay Kanatsızkuş sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almazken, Teknik Direktör Stanimir Stoilov adeta kadro kurmakta zorlandı. Elinde hazır bir orta saha oyuncusu bulunmadığı için o bölgeye savunma oyuncusu Miroshi'yi çeken Bulgar çalıştırıcı, karşılaşmanın hemen başında da forvet oyuncusu Juan'dan dolayı büyük bir korku yaşadı. Brezilyalı oyuncu, müsabaka içinde arka adalesinden sorun yaşayınca Matsuki hemen ısınmaya gitti. Daha sonra kendisini iyi hisseden Juan, değişiklik istemedi. Karşılaşma sonrasında tekrar ağrı hisseden 22 yaşındaki oyuncunun MR'ının çekileceği ve çıkacak sonuca göre tedavi edileceği ifade edildi.

Taha Altıkardeş hastanelik oldu

Sakatlıklarla başı dertte olan Göztepe, bir şokta Taha Altıkardeş'te yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-kırmızıların atağında Hatayspor'un savunma oyuncusu Guy-Marcelin Kilama ile çarpışan Taha, hareketsiz bir biçimde yerde kaldı. Kaşı açılan futbolcuya saha içinde tedavisi yapıldı. Ancak genç savunma oyuncusu, Hatayspor atağında başının döndüğünü belirterek kendini tekrar yere bıraktı. Kenara alınan 21 yaşındaki futbolcu, sedye ile ambulansa taşınırken, daha sonra da hastaneye kaldırıldı. Taha'nın yapılan tetkikler sonucunda durumunun belli olacağı dile getirilirken, başarılı savunmacının en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Stanimir Stoilov'dan zemin isyanı

Son dönemlerde birçok oyuncusunu çeşitli sebeplerden dolayı sakatlığa kurban veren Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov zeminden dolayı isyan etti. Sahanın Süper Lig şartlarına göre olmadığını ifade eden Stoilov, "Saha şartları gerçekten çok kötüydü. Bu zeminin Süper Lig standartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum. İki takım için de oyunu oldukça zorlaştırdı. Eğer saha şartları daha iyi olsaydı, iki takım da çok daha kaliteli bir oyun sergileyebilirdi. Bu durumun Süper Lig adına bir utanç olduğunu söylemek zorundayım. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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