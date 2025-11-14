Haberler

Göztepe'de Ruan Kayboldu: 12 Maçta Sadece 1 Dakika Oynadı

Göztepe'de Ruan Kayboldu: 12 Maçta Sadece 1 Dakika Oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL Süper Lig takımlarından Göztepe, bu sezon transfer ettiği Ruan ile beklenen performansı alamadı. 12 maçta sadece 1 kez oyuna dahil olan Brezilyalı oyuncu, 7 maçtır kulübeden hiç çıkmadı.

TRENDYOL Süper Lig'de A takım kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Göztepe'nin bu sezon transfer ettiği isimlerden Ruan kayıplara karıştı. Sezon başında 4'ü Brezilyalı 7 yeni yabancı alan, altyapıya da 3 genç yabancı takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda A takıma dahil edilen lejyonerlerden yalnız Ruan forma giyemedi. Göztepe'ye ülkesinde Atletico Goianiense'den gelen 30 yaşındaki sağ kanat oynanan 12 maçta yalnız 1 kez sonradan oyuna girdi.

Yalnız 14 Eylül'deki Kayserispor deplasmanında son 26 dakikada şans bulan Ruan, 7 maçtır kulübeden hiç çıkamadı. Ruan, iç sahada şimdiye kadar 1 dakika bile süre almadı. Göztepe'de altyapı için alınan 18 yaşındaki Boujalia bile A takımda Ruan'dan fazla maça çıktı. Tunus asıllı kanat oyuncusu 3 maçta son dakikalarda oyuna girdi. Göz-Göz'ün yeni yabancılarından Cherni, Rhaldney, Janderson 12 maçın tamamında süre aldı. Sakatlık problemleri yaşayan Olaitan 10, Sabra 7, Godoi 6 maçta oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Astsubayı tekme tokat dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı bomba

Astsubayı öldüresiye dövenlerden özür videosu! Sedat Peker detayı olay
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı, 'En nefret edilen trol' başrolde

Ünlü yıldıza Singapur'da hayran saldırısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.