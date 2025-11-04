Haberler

Göztepe'de Olaitan'a Sert Eleştiri: 'Amatör Gibi Oynuyor'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Göztepe'de, teknik direktör Stanimir Stoilov, sakatlık sonrası düşüş yaşayan Junior Olaitan'ı eleştirdi. Olaitan'ın milli takımı kulübünden daha fazla düşündüğünü belirten Stoilov, oyuncunun performansının amatör seviyesinde olduğunu ifade etti.

SÜPER Lig'de Gençlerbirliği'ni evinde 1-0 yenerek puan tablosunda yeniden 5'inci sıraya tırmanıp Avrupa yarışını sürdüren Göztepe, son haftalarda kayıplarda olan Junior Olaitan'ın eski performansına dönmesini bekliyor. Sezon öncesi transfer döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından 4 yıllığına alınan 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Göztepe'de ilk haftalarda 11'de oynayan 10 numara, ardından yaşadığı sakatlık sonrası düşüşe geçti.

İlk 6 maçta 11'de forma giyerek 1 gol attıktan sonra sakatlanan Olaitan, 19 Eylül-19 Ekim arasında 1 ay forma giyemedi. Sakatlığının iyileşme döneminde Benin Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu kulübünden onay almadan milli takıma gidince gözden düştü. Milli takımda 14 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan ikinci yarıda maçta görev alan Olaitan, Göztepe'ye dönüşünde yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un iyileşmesine rağmen son 3 maçta kulübeye çektiği Olaitan, ikinci yarılarda oyuna dahil oldu. Stoilov, son Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra etkisiz oynayan Beninli futbolcuyu basın önünde sert bir şekilde eleştirdi.

AMATÖR FUTBOLCU GİBİ

Göztepe'de görev yaptığı üçüncü sezonda ilk kez bir futbolcuyla ilgili medya önünde sert ifadeler kullanan Bulgar teknik adam, Olaitan'ın amatör gibi oynadığını belirterek, "Olaitan'dan beklentimiz fazla ama bugün maça girdiğinden itibaren amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bu sorun daha önce oldu. Kendisi milli takımını Göztepe'den daha fazla düşündü. Başka yolu yok, Olaitan sorununu çözmeliyim. Kendisinin 1 buçuk, 2 ay önceki seviyesi iyiydi. Şu an amatör oyuncu gibi oynuyor. Olaitan benim istediğim gibi, kulübümüzün, taraftarımızın istediği gibi oynamalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam bu konuda çok netim" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
