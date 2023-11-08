Göztepe'de Messaoudi'nin sakatlık sonrası dönüşü

Göztepe'nin sezon başında Belçika ekibi KV Kortrijk'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Billel Messaoudi, yaşadığı kasık sakatlığının ardından aylar sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Billel Messaoudi sevinci yaşanıyor. Yaklaşık 50 gün önce yaşadığı kasık sakatlığından dolayı sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki oyuncu, bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı. İyi bir performans ortaya koyan Messaoudi'nin, hırslı ve istekli görüntüsü ise teknik ekipten tam not aldı. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic'in de hafta sonu oynanacak Erzurumspor FK maçında Cezayirli oyuncuya karşılaşmanın ikinci yarısında süre vermesi bekleniyor.

Öte yandan bu sezon Göztepe formasıyla 4 maça çıkan Billel Messaoudi, sarı-kırmızılı formayla gol ve asist üretemedi. - İZMİR