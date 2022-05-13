Göztepe'de Mehmet Sepil sessizliğini bozdu - Haberler

"Erken bırakmasaydım kaosa giderdik"

"En ciddi yatırımcı Danimarkalılar oldu"

"TFF Başkanlığına niyetim yok"

"Küme düştüysek, hata benimdir"

Onur ATIŞ / İZMİR, - Mehmet Sepil, "Ben Göztepeliyim, ben Göztepeli doğdum. Benim Göztepe ile ilişkimin yok olması mümkün değil. Ben 8 yıl başkanlık yaptım. Ben Göztepe'nin en uzun süre görev yapan başkanı oldum. Göztepe'ye hizmet etmek için başkan olmak gerekmiyor. Ben her zaman Göztepeli gibi davranacağım. Benim Göztepe'nin başından ayrılmam demek belki de daha iyi Göztepeliliğimin başlaması demek" dedi.

Spor Toto Süper Lig'e 3 hafta önce resmen veda eden Göztepe'de hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran ve başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarıyla buluşan Sepil, merak edilen soruları da cevapladı.

"Bir takım düştüyse demek ki bazı şeyleri yanlış yapmışız. Sorumluluk bende. Bizi düşüren en önemli parametre oyuncu seçimleri midir, pandemiden dolayı oluşan konjonktür müdür, kötü hakem yönetimleri midir, Berkan'ı ilk maçta tepki gösteren taraftar mıdır birçok parametre var. Robin Hood gibi savaşıyoruz. Son iki yıldır Göztepe'ye ayırdığım vakti işime ayırmadım. Ama karşıda sürekli mutsuz bir toplum var. Ben bir kampanya ile sezonu döndürüyorum. Bunun farkına varmadan tribüne gelmek bana doğru gelmiyor. Hayatta beklentilerle sahip olduğun şeyi birleştiremiyorsan benim işim ne diye düşünüyorum. 500 bin Euro'luk sol bek mi bekliyoruz. 5 yıl önce havuzdan 12 milyon dolar alınmıştı, bu sezon 3 milyon dolar alınacak. Aptal yerine konduğum zamanlar oldu. Biz yanlış oyuncu da seçebiliriz. Ancak herkes de aynaya baktığında kendini görsün. Okan Buruk ve İlhan Palut ikisi de giderken ağladı. Adamlar beni korumak için ayrıldılar. Ben oyuncu seçme hatası yaptım, hele ki bu sene aldığım oyuncu seçimlerinde hata yaptım. Ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bunun bedeli birinci günden futbolculara yüklenmek mi ? Okan Buruk bizden ayrıldı. Akhisarspor'u kupa şampiyonu yaptı, İlhan Palut'un başarısı ortada. Bunları ben mi gönderdim?. Benim için futbol bitmiştir."