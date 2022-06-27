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Göztepe'de Lourency'e veda

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Lourency'e veda

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de sözleşmesi sürmesine rağmen yeni sezon hazırlıkları için İzmir'e davet edilmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lourency ile yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen Göztepe'de sözleşmesi sürmesine rağmen yeni sezon hazırlıkları için İzmir'e davet edilmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lourency ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Oyuncumuz Lourency Rodrigues ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Lourency Rodrigues'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.Lourency'nin gidişiyle kulüpte sözleşmesi süren 4 yabancı kaldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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