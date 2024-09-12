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Göztepe'de kalede değişim yaşanacak

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Göztepe, transfer sezonunun bitimine 2 gün kala kalede değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ekrem'in ayrılması durumunda Emircan Seçgin ile anlaşma aşamasına gelindi.

SÜPER Lig'de bu haftayı bay geçecek Göztepe, transfer sezonunun bitimine 2 gün kala hareketli saatler geçiriyor. Bir santrfor takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda kalede de değişimler yaşanacak.

Sezon başında Ankara Keçiörengücü'nden eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil eden Göztepe'de tecrübeli eldivenle yolların ayrılacağı bildirildi. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in transfer edilmesiyle yedek kalan Ekrem'in oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edilirken, yönetimin ise Emircan Seçgin ile anlaşma aşamasına geldiği kaydedildi.

Ekrem'in ayrılması durumunda alternatif kaleci transferi yapacak Göztepe, 22 yaşındaki Emircan'ı renklerine bağlayacak. Sakaryaspor altyapısından yetişen ardından Galatasaray'a transfer olan Emircan; Akhisarspor, Tuzlaspor ve İskenderunspor'da görev yaptı. İskenderunspor'la geçen sezon 9 maça çıkan Emircan 670 dakika sahada kaldı.

Göztepe'de ilk hafta kaleyi Arda korurken, Ekrem ise bu sezon Lis'in de transfer edilmesiyle geride kalan 4 maçta sarı-kırmızılılarda şans bulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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