Göztepe'de Kaleci Lis Eleştirilerin Hedefi Oldu

Göztepe'de Kaleci Lis Eleştirilerin Hedefi Oldu
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Göztepe, Galatasaray'a 2-0 yenilirken, kaleci Matusz Lis'in hatalı çıkışları ve performansı tartışma konusu oldu. Teknik direktör Stinimir Stoilov, Lis'in son haftalarda yetersiz kaldığını belirterek Arda Özçimen'i tercih etti. Göztepe, yeni sezon için kaleci transferine öncelik verecek.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunun son iç saha maçında evinde şampiyon Galatasaray'a 2-0 yenilen Göztepe'de Polonyalı kaleci Matusz Lis ikinci yarıda gösterdiği performansla taraftarın eleştiri oklarına hedef oldu. Geçen senenin yaz döneminde transferi en çok istenen isim olan deneyimli file bekçisi sezona iyi başlasa da ardından düşüşe geçti. Özellikle ikinci devre maçlarında ilk pozisyonlarda topu ağlarında gören Lis, futbolseverlerin en çok tartıştığı oyuncu olmaya başladı.

Son Galatasaray karşılaşmasında hatalı çıkışlarıyla tepki çeken deneyimli eldiven, Kaan Ayhan'ın attığı frikik golünde de ceza sahası dışında faulü yapan isim oldu. Teknik Direktör Stinimir Stoilov da son haftalarda Lis'i performansını yeterli bulmadı. Bulgar çalıştırıcı, hem kupa maçlarında hem de ligdeki bazı müsabakalarda Arda Özçimen'i ilk 11 oynattı. Ancak Arda önceki hafta Çaykur Rizespor maçında 6 gol birden yedi. Yeni sezonda daha kaliteli bir kadro kurmayı planlayan kurmayların kaleci transferine öncelik vereceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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