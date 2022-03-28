Göztepe'de kale Piric'e emanet

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 3 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, kaleyi Kenan Piric'e emanet edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarın 90 dakika boyunca protestosuna maruz kalan ve maç bitiminde tribünlerle tartışan kaleci İrfan Can'ın süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından gözler Boşnak kaleciye çevrildi.

Devre arasında Yunan ekibi Atromitos takımından transfer edilen Piric, şu ana kadar hiç süre almadı. Dün Nasadoge Menemenspor'la oynanan hazırlık maçında kaleyi koruyan Boşnak file bekçisinin kalan 8 maçta birinci kaleci olarak görev yapacağı kaydedildi. Teknik direktör Stjepan Tomas'ın da Piric'e çok güvendiği kaydedilirken, İrfan Can'ın şu an için affının gündemde olmadığı da bildirildi.