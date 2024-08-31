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Göztepe'de kadro dışı kalan Yalçın Kayan'ı Iğdır FK istiyor

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Göztepe'nin kadro dışı bıraktığı Yalçın Kayan, 1. Lig'in yeni takımlarından Iğdır FK'ya transfer olmak istiyor. Göztepe ile Iğdır FK arasında transfer görüşmeleri devam ediyor.

Göztepe'de kadro dışı kalan Yalçın Kayan'ı 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK kadrosuna katmak istiyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferi büyük oranda tamamlarken altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan'la yollarını ayırma noktasına geldi. İkinci hafta mücadelesinde oynanan Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenen ve takım arkadaşlarını beklemeyip soyunma odasına giden Yalçın Kayan'ın teknik direktör Stanimir Stoilov ile tartıştığı öğrenildi. Yaşanan bu gerilim sonrasında kadro dışı kalan ve geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçında kadroya giremeyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun gözden çıkarıldığı belirtildi. İzmir ekibiyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusuna 1. Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır FK talip oldu.

Göztepe ile temasa geçen yeşil-beyazlı ekip, Yalçın için bir teklifte bulundu. Göztepe'nin ise henüz bir geri dönüş yapmadığı ifade edilirken, bu durumla ilgili Stoilov'un son kararının bekleneceği öğrenildi. Bulgar teknik adamın yeni sezon planlamasında Yalçın'ı düşünmemesi halinde iki kulübün masaya oturması bekleniyor. Bu transferin gerçeklemesi halinde Yalçın Kayan profesyonel kariyerinde ilk kez Göztepe'den farklı bir takımın formasını giymiş olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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