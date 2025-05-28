Göztepe'de Juan Silva 1 Yıl Daha Kalacak

Göztepe'de Juan Silva 1 Yıl Daha Kalacak
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Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı golcü Juan Silva ile 1 yıl daha anlaşma sağladı. Kulüp, Hatay'daki depremzedelere destek etkinlikleri ile de dikkat çekti.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'de cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçıyla 2024-2025 sezonunu noktalayacak Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva 1 sene daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. Bonservisi Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'da bulunan Juan'ın 1 yıl daha kiralandığı ifade edildi.

Göztepe ile toplamda 2 senelik kontrat yapan 22 yaşındaki golcünün yeni sezonda da takımda olması teknik ekibin elini çok rahatlattı. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Sambacı'nın tamamen iyileştiği ancak Kasımpaşa maçında yeni sezon için riske edilmeyebileceği kaydedildi. Bu Ziraat Türkiye Kupası da dahil 28 maça çıkan Juan 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

HATAYLI ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Göztepe 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 6 Şubat 2023'te yüzyılın deprem felaketiyle sarsılan illerimizden Hatay'ı unutmadı. Sarı-kırmızılılar, "100. Yılımızda Umuda Yolculuk" sloganıyla Hatay'da Yeniçağ Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Hataylı çocuklara bir tır dolusu malzeme ve hediyeler götürüldü. Çocuklar için gün boyu etkinlikler düzenlendi. Göztepe'nin basketbol takımının maskotu olan Kanka da Hatay'da çocuklarla renkli görüntüler oluşturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, '100. Yılımızda Umuda Yolculuk' sloganıyla yarınlara umut, yüzlere tebessüm olmak için Hatay'da geleceğimizin teminatı çocuklarımızla bir araya geldi. Onların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki gülümseme ve kurdukları hayaller, bize bir kez daha ne için mücadele ettiğimizi hatırlattı. 100'üncü yılımızda bu anlamlı yolculuğumuza destek veren, başta taraftarlarımız olmak üzere GÖSEV'e, Hatay Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği'ne, Hatay Yeniçağ Ortaokulu - İlkokulu öğretmenlerimize ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yürekten teşekkür ederiz. Göztepe Spor Kulübü olarak, sadece sahada değil, hayatın her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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