Göztepe'de Jahovic ve Piric ülkelerinin milli takımlarına davet edildi - Haberler

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Göztepe'de Jahovic ve Piric ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe'de Jahovic ve Piric ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Adis Jahovic ile kaleci Kenan Piric ülkelerinin milli takımlarında forma giyecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Adis Jahovic ile kaleci Kenan Piric ülkelerinin milli takımlarında forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adis Jahovic'in 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın milli takım kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Kaleci Kenan Piric'in de Bosna Hersek'in Gürcistan ve Lüksemburg ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacağı bildirildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Makedonya, Göztepe, Milli, Spor, Haberler

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