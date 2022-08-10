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Göztepe'de İsmail Köybaşı harekatı

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Göztepe'de İsmail Köybaşı harekatı

TRANSFER döneminde Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı kadrosuna dahil eden Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, sol bek takviyesi için harekete geçti.

TRANSFER döneminde Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı kadrosuna dahil eden Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, sol bek takviyesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Köybaşı ile ilgilendiği ifade edildi. İsmail için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin transferde olumlu adımlar attığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin bir aksilik olmazsa hafta sonuna kadar resmileşeceği vurgulandı.

Gaziantepspor altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan İsmail, 2009-2010 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Beşiktaş'ta 6 sezon forma giyip 1 şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası mutluluğu yaşayan 33 yaşındaki sol bek, 2016-2017'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 3 sezon görev alan İsmail, İspanya'da Granada macerası yaşayıp Türkiye'ye döndü. Önce Çaykur Rizespor formasını terleten İsmail'in son durağı Trabzonspor oldu. İsmail geçen sezon Trabzonspor'da 13 Süper Lig maçında oynadı ve bordo-mavililerle şampiyonluk coşkusu yaşadı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

İsmail Köybaşı Emre Çolak Yunus Emre Spor Haberler

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