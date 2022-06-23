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Göztepe'de işlemler haftaya kaldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de işlemler haftaya kaldı

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen futbol şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı.

Spor Toto 1'inci Lig'e düşen futbol şubesini Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluşlu Sports Republic şirketine devredecek Göztepe'de yeni teknik direktör, idari yapılanma ve transferlerle ilgili işlemler haftaya kaldı.

Sarı-kırmızılılarda taraftarlar devir süreci, teknik direktör ve transferleri heyecanla bekleyip sosyal medyada rakiplerden geç kalındığı eleştirileri getirirken, kurmayların pazartesiden itaberen kolları sıvayacağı ifade edildi.Göztepe'de bu hafta İzmir'e dönmesi beklenen Sports Rebublic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı, eski İtalyan kaleci Roberto Galiardi'nin şirketin diğer kulübü İngiltere Premier Ligi'ndeki Southampton'un transfer görüşmeleriyle uğraştığı için önümüzdeki hafta İzmir'de olacağı ve A takım yapılanmasına başlayacağı öğrenildi. Galiardi, Ankersen'in Sports Republic aracılığıyla yüzde 70'ini alacağı Göztepe'de futbolun tek patronu olacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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