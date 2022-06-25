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Göztepe'de İrfan Can'a yeni talip

Demirören Haber Ajansı - Spor
Göztepe'de İrfan Can'a yeni talip

Spor Toto 1'inci Lig'de kulübün futbol şubesinin Danimarkalı spor adamı Rasmun Ankersen'in ortak olduğu yatırım şirketi Sports Republic'e devir sürecinin sonuçlanmasını bekleyen Göztepe'de kadro dışı olan İrfan Can Eğribayat'a yeni talip var.

Spor Toto 1'inci Lig'de kulübün futbol şubesinin Danimarkalı spor adamı Rasmun Ankersen'in ortak olduğu yatırım şirketi Sports Republic'e devir sürecinin sonuçlanmasını bekleyen Göztepe'de kadro dışı olan İrfan Can Eğribayat'a yeni talip var. Adı Trabzonspor ve Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki file bekçisine memleketi Adana'nın ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu. Adana Demirspor'un oyuncu için sarı-kırmızılılarla temas kurduğu öğrenildi. Göztepe'ye 2 yıl önce Adanaspor'dan gelip yabancı kalecilerin önünde 1 numaralı file bekçisi olan İrfan Can, ilk sezonunda 35, geçen sezon 32 maça çıktı. İrfan Can, Süper Lig'den düşen Göztepe'de mart ayında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakıldı. Satış listesine konulan kaleciye dönüş yolu kapatılırken, bonservisinden iyi bir gelir elde edilmesi planlanıyor.

TURGAY ALTAY İMZALIYORGöztepe'de yeni dönemde teknik direktörlük görevini Turgay Altay'ın üstleneceği öğrenildi. Geçen sezon ilk teknik adamlık deneyimini Manisa Futbol Kulübü'nde yaşayan 42 yaşındaki çalıştırıcının pazartesi günü İzmir'e gelerek sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi. Öte yandan Göztepe'nin yurtdışında forma giyen yabancı bir forvetle söz kestiği ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

İrfan Can Eğribayat Futbol Spor Haberler

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