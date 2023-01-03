Göztepe'de ikinci devre hazırlıkları başladı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarının çalışmalarına resmen başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de yer alan Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi. 8 Ocak Salı gününe kadar Antalya'da kamp yapacak olan Göztepe, daha sonra İzmir'e dönecek ve ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam edecek. - İZMİR Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi? — Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Antalya İzmir Spor Spor Haberler

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