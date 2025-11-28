Göztepe'de İbrahim Sabra'nın Sakatlığı ve Kocaelispor Maçına Ceza

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe'de Ürdünlü forvet İbrahim Sabra bir türlü sahalara dönemedi. Ürdün Milli Takımı'nın 10 Ekim'de İstanbul'da Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki forvet 1 ayı aşkın bir süredir tam anlamıyla istikrarı yakalayamadı. 1 Kasım'daki Gençlerbirliği karşılaşmasında sadece 1 dakika görev alabilen Sabra, sonraki Kasımpaşa (D) ve Kocaelispor maçlarında kadroya dahil olmadı.

19 Eylül tarihinde oynanan ve 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında harika bir gole imza atıp çıkışa geçmesi beklenen Sabra, yaşadığı sakatlığın kurbanı oldu. Yaz döneminde Ürdün'ün Al Wihdat takımından gelen genç oyuncu, Göztepe formasıyla 7 maça çıktı. Tüm müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Sabra toplam 80 dakika oynayabildi. Forvet olarak haftalardır Juan ve Janderson'la oynamak zorunda kalan teknik direktör Stanimir Stoilov'un Sabra'nın durumunu yakından takip ettiği ve ilk yarının sonlarına doğru Ürdünlü'nün takıma dönmesini beklediği kaydedildi.

KOCAELİSPOR MAÇI FATURASI 920 BİN TL

Göztepe'ye geçen hafta iç sahada oynanan Kocaelispor maçının faturası ağır oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılılara taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 700 bin TL, saha olayları nedeniyle ise 220 bin TL olmak üzere toplam 920 bin TL ceza kesti. Küfürlü tezahüratta bulunan tribünlerdeki taraftarların elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçında bloke edildi. Bu bloklarda oturan taraftarlar 7 Aralık'ta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Trabzonspor maçında tribüne giremeyecek.