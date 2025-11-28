Haberler

Göztepe'de İbrahim Sabra'nın Sakatlığı ve Kocaelispor Maçına Ceza

Göztepe'de İbrahim Sabra'nın Sakatlığı ve Kocaelispor Maçına Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Antalyaspor ile yapacağı maç öncesinde Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın sakatlığından dolayı sıkıntı yaşıyor. Ayrıca Kocaelispor maçında taraftarların neden olduğu olumsuz tezahüratlar nedeniyle 920 bin TL ceza alındı.

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe'de Ürdünlü forvet İbrahim Sabra bir türlü sahalara dönemedi. Ürdün Milli Takımı'nın 10 Ekim'de İstanbul'da Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan 19 yaşındaki forvet 1 ayı aşkın bir süredir tam anlamıyla istikrarı yakalayamadı. 1 Kasım'daki Gençlerbirliği karşılaşmasında sadece 1 dakika görev alabilen Sabra, sonraki Kasımpaşa (D) ve Kocaelispor maçlarında kadroya dahil olmadı.

19 Eylül tarihinde oynanan ve 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında harika bir gole imza atıp çıkışa geçmesi beklenen Sabra, yaşadığı sakatlığın kurbanı oldu. Yaz döneminde Ürdün'ün Al Wihdat takımından gelen genç oyuncu, Göztepe formasıyla 7 maça çıktı. Tüm müsabakalarda oyuna sonradan dahil olan Sabra toplam 80 dakika oynayabildi. Forvet olarak haftalardır Juan ve Janderson'la oynamak zorunda kalan teknik direktör Stanimir Stoilov'un Sabra'nın durumunu yakından takip ettiği ve ilk yarının sonlarına doğru Ürdünlü'nün takıma dönmesini beklediği kaydedildi.

KOCAELİSPOR MAÇI FATURASI 920 BİN TL

Göztepe'ye geçen hafta iç sahada oynanan Kocaelispor maçının faturası ağır oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılılara taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 700 bin TL, saha olayları nedeniyle ise 220 bin TL olmak üzere toplam 920 bin TL ceza kesti. Küfürlü tezahüratta bulunan tribünlerdeki taraftarların elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçında bloke edildi. Bu bloklarda oturan taraftarlar 7 Aralık'ta Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Trabzonspor maçında tribüne giremeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Keserli maganda! 'Allah'ını seversen' deseler de durmadı

Keserli maganda! "Allah'ını seversen" deseler de...
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.