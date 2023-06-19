Göztepe, yerli transferde atağa kalktı

Afyonspor'da futbola başlayan 33 yaşındaki Hasan, Batman Petrolspor, Balıkesirspor, Boluspor, Sivasspor, Samsunspor, Altınordu, Erzurumspor FK, Kocaelispor ve son olarak Pendikspor'da oynadı. Hasan geçen sene Pendikspor'la 30 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Kariyerinde 4 kez 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Hasan'la Manisa FK da ciddi şekilde ilgileniyordu. Gol yollarında geçen sezon sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılar Samsunspor'la normal sezonda şampiyonluk yaşayan golcü Ahmet Sağat'la da el sıkıştı. Samsunspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi. Almanya'da Dynamo Dresden'de futbola başlayan 27 yaşındaki forvet Ahmet, 2021-2022 sezonunda Menemen FK'ya transfer olmuştu.