Göztepe'de golcü hamlesi başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de golcü hamlesi başladı

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe'de golcü hamlesi başladı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer sezonunu hareketli geçiriyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer sezonunu hareketli geçiriyor. Son olarak 1461 Trabzon'da sol bek Yunus Emre Gedik'le 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in yeniden Göz-Göz'e dönebileceği belirtildi. Giresunspor, Pendikspor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'la adı anılan Makedon golcünün Göztepe yönetiminden haber beklediği ve yeniden takımda yer almak istediği ifade edildi. Jahovic sosyal medya hesabından da Göztepe ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabına sarı-kırmızı kalpler koyan Jahovic'in, 'No Adis, No Party" yazması Göztepe'ye mesaj gönderdiği yorumlarına neden oldu. Göztepe'nin ayrıca eski forveti Umut Nayir için de nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig'de Giresunspor forması giyip 32 maçta 7 gol atan Umut'un yeniden kadrosuna dahil etmek isteyen kurmayların görüşmelere başladığı vurgulandı. Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda kadroda yer alan Jahovic ve Umut'u yeniden buluşturmayı planlayan kurmayların en kısa zamanda golcü sorununu çözeceği ifade edildi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

1461 Trabzon Umut Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title