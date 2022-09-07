Göztepe'de Emir'e milli davet Spor Haberleri Göztepe'nin 18 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları için aday kadroya davet edildi. Göztepe'nin 18 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları için aday kadroya davet edildi. Türkiye U19 Milli Takımı, 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da UEFA U19 Avrupa Şampiyona Eleme Turu maçları oynayacak. Maçlar öncesinde aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Aday kadroda Göztepe'nin stoperi Emir Ortakaya da yer aldı. Milli davet üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Göztepe Spor Kulübü, Emir Ortakaya'yı tebrik ederek milli forma altında başarılar diledi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Spor Haberler

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