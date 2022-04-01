Göztepe'de eksikler dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü kümede kalma yolunda deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe'de eksik futbolcularıntakıma dönmesi teknik ekibi rahatlattı. Sarı-kırmızılılarda kart cezaları sona eren sol bek Berkan ve orta saha Aytaç'ın yanı sıra iyileşen stoper Atınç ve bol kanat Moubandje de takıma dahil oldu. 4 futbolcunun görev verilmesi durumunda Konyaspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alacağı bildirildi. Göztepe'de tedavisi devam eden defans oyuncusu Angel'in ise durumu netlik kazanmadı. Kalan 8 haftada kurtuluş mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar kurtuluş bölgesinde yer alan GZT Giresunspor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.