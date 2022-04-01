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Göztepe'de eksikler dönüyor

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Göztepe'de eksikler dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü kümede kalma yolunda deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe'de eksik futbolcularıntakıma dönmesi teknik ekibi rahatlattı.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü kümede kalma yolunda deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la kritik maçta karşı karşıya gelecek Göztepe'de eksik futbolcularıntakıma dönmesi teknik ekibi rahatlattı. Sarı-kırmızılılarda kart cezaları sona eren sol bek Berkan ve orta saha Aytaç'ın yanı sıra iyileşen stoper Atınç ve bol kanat Moubandje de takıma dahil oldu. 4 futbolcunun görev verilmesi durumunda Konyaspor karşılaşmasında sahadaki yerlerini alacağı bildirildi. Göztepe'de tedavisi devam eden defans oyuncusu Angel'in ise durumu netlik kazanmadı. Kalan 8 haftada kurtuluş mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar kurtuluş bölgesinde yer alan GZT Giresunspor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Pazar, Spor, Haberler

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