Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.