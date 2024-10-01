Göztepe'de David Tijanic İlk 11'e Dönüyor
Göztepe, 5 Ekim Cumartesi günü Sivasspor ile oynayacağı maçta David Tijanic'i ilk 11'de değerlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Japon orta saha oyuncusu Kuyru Matsuki'yi ise maça dahil etmeyecek.
Göztepe'deki kariyerinde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Tijanic, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı. 3 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Bodrum FK karşılaşmalarında asist yaptı. Stoilov'un cezalı Dennis'in yokluğunda ise defansif orta saha görevini Samsunspor maçının ilk dakikasında sakatlık yaşadıktan sonra iyileşen Isaac Solet'e vereceği, Doğan ve Tijanic'le de orta alanı oluşturacağı kaydedildi.