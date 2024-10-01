Göztepe'de David Tijanic İlk 11'e Dönüyor

Göztepe'deki kariyerinde inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Tijanic, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı. 3 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Bodrum FK karşılaşmalarında asist yaptı. Stoilov'un cezalı Dennis'in yokluğunda ise defansif orta saha görevini Samsunspor maçının ilk dakikasında sakatlık yaşadıktan sonra iyileşen Isaac Solet'e vereceği, Doğan ve Tijanic'le de orta alanı oluşturacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor