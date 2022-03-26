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Göztepe'de Burekovic'le yollar ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Onur Atış - Spor
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Göztepe'de Burekovic'le yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe'de, Dzenan Burekovic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe'de, Dzenan Burekovic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'Oyuncumuz Dzenan Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dzenan Burekovic'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz' ifadelerine yer verildi.

2020-21 sezonunda Ujpest'ten transfer edilen Boşnak sol bek, sarı-kırmızılı formayı 32 resmi maçta terletti.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Spor, Haberler

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