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Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

İzmir temsilcisi yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Mayıs, Spor, Haberler

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