Göztepe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
İzmir temsilcisi yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor