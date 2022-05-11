Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Göztepeli oyuncular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

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