Göztepe'de belirsizlik korkutuyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de birçok kulüp teknik direktörünü belirleyip transfere başlayarak sezonu açarken, Göztepe'deki devir süreci taraftarı endişelendiriyor. Bu ligde bekleme yapmadan Süper Lig'e dönme hayali kuran sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün futbol şubesinin Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen'in ortağı olduğu İngiltere kuruluştu Sports Republic şirketine devir sürecinin uzaması nedeniyle gergin. Ligde teknik direktörünü belirleyen bazı takımlar geçen hafta antrenmanlara başlarken, birçok takım da yeni hafta başında sahaya inecek.

Geçen sezonki kadrosu büyük oranda dağılan, henüz teknik direktörü belli olmayan Göztepe'de ise antrenmanların ne zaman başlayacağı ile kamp tarihleri belirsizliğini koruyor. Ankersen ve Göz-Göz'de söz sahibi olacak Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi'nin ellerinde önemli bir oyuncu portföyü bulunduğu, bu nedenle devir imzalarının tamamlanmasını bekleyip acele etmeyecekleri öğrenildi.

Kadrosundaki 14 yabancıdan Burekovic'in ayrıldığı, Moubandje, Wilker ile Jahovic'in sözleşmelerinin bittiği Göztepe'de geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in kontratları ise halen devam ediyor. İzmir temsilcisi yeni sezonda 1'inci Lig'de statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek.