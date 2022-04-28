Göztepe'de art arda ayrılıklar

SPOR Toto Süper Lig'e geçen hafta resmen veda eden Göztepe bitime 4 maç kala dağıldı. Pazar günü evinde Çaykur Rizespor ile formalite maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil, teknik direktör Stjepan Tomas ve futbolcular bir bir kulüpten ayrıldı. Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil ilk olarak tüm görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Ligin 30'uncu haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçını 2-0 kaybeden Göztepe'de Mehmet Sepil, 21 Mart 2022 tarihinde yaptığı yazılı açıklamayla görevi bıraktığını kamuoyuna duyurdu. Sepil'in yerine vekaleten göreve Murat Yazıcı geldi. Küme düşmeme umutlarının birbir erimesiyle Göztepe hem oyuncu satışlarına başladı, hem de bazı futbolcularıyla karşılıklı olarak yollarını ayırdı.

Golcüsü Cherif Ndiaye'yi Çin Halk Cumhuriyeti takımı Shangai Port'a satan kurmaylar, orta saha Obinna Nwobodo'yu da Ameraki MLS ekiplerinden Cincinnati'ye bonservisiyle yolladı. Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'le karşılıklı anlaşarak oyuncunun sözleşmesini fesheden yönetim, son olarak da teknik direktör Stjepan Tomas ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile ilişkiyi kesti. Göztepe'de 6 maçta sadece 1 puan alabilen Tomas'ın İzmir macerası kısa sürdü. Geçen hafta 1-1 sona eren Gaziantep FK maçında Göztepe'nin attığı golün Fair-Play ruhuna aykırı olması nedeniyle rakibe kaleyi açan Göztepe'de kararı 3 yıldır takımda oynayan Soner'in verdiği iddia edildi.

Çaykur Rizespor maçında hem oyuncuları hem de yönetimi protesto etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı futbolseverler, "Göztepelilik onurlu bir duruştur. Herkes gider biz kalırız. Gidenlerin vicdanları rahat mı acaba?" şeklinde yorumlar yaptı. Göztepe'de Tomas'ın ayrılmasının ardından Çaykur Rizespor maçında takımı sahaya U19 Antrenörü Serdar Sabuncu'nun çıkarması bekleniyor.