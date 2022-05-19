Göztepe'de Arslanagic ve Mihojevic kalacak - Haberler

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Göztepe'de Arslanagic ve Mihojevic kalacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Arslanagic ve Mihojevic kalacak

SPOR Toto Süper Lig'e pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçıyla resmen veda edecek Göztepe'de gidecek futbolcuların yanı sıra kalacak isimler de netleşmeye başladı.

SPOR Toto Süper Lig'e pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçıyla resmen veda edecek Göztepe'de gidecek futbolcuların yanı sıra kalacak isimler de netleşmeye başladı. Kaleci İrfan Can, kaptan Halil, Atınç ve Yalçın'ı satmayı planlayan yönetimin defans oyuncuları Dino Arslanagic ve Marko Mihojevic'i bırakmayı düşünmediği öğrenildi.

İki futbolcuyu da takımda tutmaya karar veren kurmayların Di Santo ve Tijanic için gelen teklifleri değerlendirdiği vurgulandı. Sezon başında Belçika'nın Gent takımından gelen Arslanagic 32 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Geçen sezon kadroya dahil edilen Mihojevic ise ağır bir sakatlık geçirdi. Tedavisi biten ve sahalara dönen 26 yaşındaki Boşnak stoper bu sezon 3 maça çıktı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Göztepe, Pazar, Spor, Haberler

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