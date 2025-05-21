Göztepe'de Ankersen'den sezon değerlendirmesi

GÖZTEPE'de Türk futbolunun ilk yabancı kulüp başkanı olarak 3 yıl önce göreve gelen Danimarkalı Rasmus Ankersen, Süper Lig'deki ilk sezonu değerlendirdi. Ligde özellikle ilk yarıda çok iyi bir çıkış yapan ancak ikinci yarıda üst üste sakatlıkların da etkisiyle düşüşe geçen sarı-kırmızılılarda yazılı bir açıklama yapan Ankersen, sezon değerlendirmesinin yanı sıra gelecek sezona ilişkin planlamalar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. "Merhaba Göztepe taraftarları, sezonun bitmesine iki maç kala, bu sezonun nasıl geçtiğine dair biraz konuşmak ve gelecek yıla dair düşüncelerimi paylaşmak istiyorum" diyen Ankersen taraftara teşekkür etti.

"Öncelikle, bu yıl gösterdiğiniz inanılmaz destek için hepinize teşekkür ederim" diyen Başkan Ankersen, "İç saha maçlarında oluşan atmosfer gerçekten inanılmazdı. Neredeyse her maçta stadı doldurdunuz. Aynı zamanda takım, deplasman maçlarında da desteğinizi hissetti. Bu destek için minnettarız. Özellikle zor zamanlarda bile birlik olduk, kenetlendik. Göztepe'de sahip olduğumuz bu eşsiz birlikteliği gelecek sezona da taşımamız gerekiyor. Genel olarak bakarsak, bence olumlu bir sezon geçirdik. Her şeyden önce, Süper Lig'de kalıcı olmayı başardık. Bu, yeni yükselmiş bir takım için hiç de kolay bir iş değil" dedi.

SONUNA KADAR AVRUPA YARIŞI İÇİNDE OLDUK

Sezonun sonuna kadar Avrupa yarışı içinde kalmayı da başardıklarını dile getiren Ankersen, "Ne yazık ki son adımı atacak kaliteyi gösteremedik. Ayrıca, 50 yıl sonra ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldık. Bu da büyük bir başarıydı. Ancak yine finale kalmak için gereken son kalite dokunuşundan yoksunduk. Eminim herkes bu deneyimden ders çıkaracaktır ve bunu önümüzdeki sezon daha güçlü olmak için kullanacağız. Böylece kupa için yeniden bir hamle yapabiliriz. Evimizde adeta bir kale inşa ettiğimizi de belirtmek isterim. İzmir'de oynamak rakip takımlar için çok zor hale geldi. Her şeyden önce, verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Bunun için minnettarım" ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN KARNEMİZ KÖTÜ

"Ancak aynı zamanda bazı şeyleri geliştirmemiz gerektiğinin de farkındayız" diyen Rasmus Ankersen, "Öncelikle, deplasman karnemizin kötü olduğu açık. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar deplasman maçlarından yalnızca bir galibiyet almış olmak kesinlikle yeterli değil. Bunu gelecek yıl mutlaka geliştirmeliyiz. İkinci olarak, hepinizin gördüğü gibi sezonun son bölümünde ciddi sakatlık sorunları yaşadık. Şu anda bu durumu detaylı bir şekilde inceliyoruz ve en iyi oyuncularımızın, bu yıla kıyasla çok daha fazla maçta hazır olmasını sağlamak için tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalışıyoruz" cümlelerini kurdu.

EN BÜYÜK HEDEFİM AVRUPA

Kulübe yatırım yapan uluslararası spor yatırımları şirketi Sport Republic'in CEO'su olan Göztepe Başkanı Ankersen, "Göztepe'ye yatırım yaptığımızdan beri kulübü ve takımı her yıl daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ancak önümüzdeki yıl bir adım daha atmamız gerekiyor. Sonuç olarak, Göztepe Başkanı olarak en büyük hedefim kulübü yeniden Avrupa'ya taşımak. ve hissediyorum ki sizin desteğinizle gelecek sezon bu ligde ilk beş içinde yer almak için gerçekten güçlü bir fırsatımız olacak. Ama önümüzde çok ciddi bir çalışma süreci var. Her şeyden önce, yeniden çok rekabetçi bir kadro kurmamız gerekiyor. Takımın iskeletini muhafaza etmeli, biraz istikrar sağlamalı ve bu sezonun olumlu yönlerini korurken, aynı zamanda kadroya kalite katmalıyız" dedi.

YAŞINI ALMIŞ YILDIZLARI TRANSFER ETMEYİZ

Taraftara, "Bizi artık tanıdığınızı düşünüyorum" diyen Rasmus Ankersen, "Bizim büyük kulüplerden yaşını almış yıldız oyuncuları transfer eden tiplerden olmadığımızı da biliyorsunuz. En iyi günleri geride kalmış oyuncuları değil, en iyi günleri henüz önünde olan oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Hırslı, başarıya aç oyuncular istiyoruz. Göztepe camiasının mücadele ruhunu yansıtan oyuncular istiyoruz ve biz de tam olarak bunun için oyuncu izliyoruz. Bu yüzden büyük yetenek değil, bizim futbol anlayışımıza ve kulüp kültürümüze uygun doğru yeteneği arıyoruz" diye konuştu.

TRANSFERDE HEDEF SEZON ÖNCESİ KAMPI

Rasmus Ankersen sezon öncesi kampına kadar transferi büyük oranda tamamlamak istediklerini belirtip isim vermeden takımın golcüsü Romulo'yla ilgili transfer gündemine de değindi. Ankersen, "Umarım sezon öncesi kampına gitmeden önce bu türden birçok iyi transferi tamamlamış oluruz. Böylece hocamız tüm kampı yeni sezona güçlü bir takım inşa etmeye ayırabilir. Aynı zamanda, bu yıl elde ettiğimiz başarıyı düşündüğümüzde, bazı oyuncularımıza büyük ilgi gösterilmesi gayet doğal. Hatta öyle ki bazı İstanbul kulüpleri oyuncularımıza o kadar takıntılı ki onları sitelerinde yazma gereği bile hissediyorlar. Size şunu söyleyebilirim: 'Göztepe'nin şartları sağlanmadığı sürece, hiçbir oyuncu Göztepe'den ayrılamaz.' Bu, hem finansal açıdan hem de oyuncunun yerini dolduracak bir ismin hazır olması anlamına gelir" dedi.

BENİM ÖZEL TUTKUM AKADEMİ

"Önümüzdeki sezon için heyecanla bekleyeceğimiz pek çok şey var" diyen Göztepe Başkanı Ankersen, yıllardır beklenen akademi tesisleriyle ilgili de açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların başkanı, "Bunlardan biri elbette A takım ve kadro yapısı ancak benim özel bir tutkum da akademi. Göztepe'ye geldiğimiz günden beri bir akademi inşa etmek istiyorduk. Ne yazık ki büyük ihtiyaç duyduğumuz tesisi inşa edebileceğimiz araziyi henüz temin edemedik. Önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde bu konuda önemli ilerleme kaydedebileceğimizi umuyorum. Ancak bunun için beklemek istemiyoruz. Bir an önce başlamak istiyoruz. Gelecek ay kulübümüz oldukça ilgi çekici bir duyuru yaparak, Göztepe'nin geleceğini inşa edecek özel yeteneklerin yetiştirileceği vizyoner bir yapının temellerini atacak. Tüm Türkiye'den, hatta yurt dışından oyuncular transfer ederek, aslında bir A Takım mantığıyla işleyecek bir genç takım kurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

GENÇ TAKIM İÇİN DEV PROJE

Önümüzdeki bir iki ay içinde genç takım projesiyle ilgili daha fazla detayı paylaşacaklarını belirten Ankersen, "Ancak bu, şahsen benim de büyük heyecan duyduğum bir konu. Son olarak, bu yıl boyunca verdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Önümüzde hala iki maçımız daha var ve sezonu güçlü bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Herkesi İzmir'de yeniden görmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. İnanıyorum ki önümüzde harika günler var. Bu yıl oluşturduğumuz, ortaya koyduğumuz bir şey var. Bunun üzerine koymamız gerekiyor, o zaman gelecek yıl da harika bir sezon geçireceğiz. Çok teşekkür" diyerek sözlerini tamamladı.