Göztepe'de Ankersen'den mesajlar

TÜRK futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak ortağı olduğu Sport Republic şirketiyle geçen yıl Trendyol 1'inci Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini devralan Danimarkalı Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılıların dümeninde geçirdiği ilk sezon ve yeni sezonla ilgili açıklama yaptı. Göz-Göz'in İtalya kampına çıkarma yapan Ankersen, transferleri de değerlendirerek geçen sezondan daha iyi olacaklarını söyledi. "Göztepe projesinde, nereden geldiğimiz, nerede olduğumuz ve nereye varmak istediğimiz hakkında bilgi vermekten mutluluk duyuyorum" diyen Ankersen, kulübün sosyal medya hesaplarına konuştu.

Geçen yıl haziran ayında İzmir'e geldiklerini belirten Danimarkalı spor adamı, "Önümüzdeki proje ve zorlu görevler konusunda çok heyecanlıydık. Kulüp küme düştüğü için bunun büyük bir zorluk olduğunun da farkındaydık. Taraftarlar ve kulüp içindeki insanlar için travmatik bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Göztepe'yi gerçekten yeniden inşa etmek zorundaydık ve bu hiç kolay olmayacaktı. Bazı hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Bence çok şey öğrendik. Doğru yaptığımız bazı şeyler de var. Ancak stratejimiz sadece gidip bir sürü oyuncu alıp onları oyuna sokmak değildi" dedi.

?Sarı-kırmızılılarda taraftarların oyuncuların Göztepe'ye gelmek istemesinin nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Ankersen, "Sadece boş bir stadyum değil, gerçek bir ruhu ve gerçek bir tutkusu var ve bu oyuncular için bir şey ifade ediyor. Bu nedenle geçen sezonki büyük destekleri ve sabırları için herkese teşekkür etmek istiyorum ve umarım taraftarlar bizimle kalır ve projeye bizim kadar inanırlar. Bu yüzden herkesi İzmir'de, stadyumda, gelişmeye devam edeceğimizi ve sonunda hedefimize ulaşacağımızı umduğum gerçekten heyecan verici bir sezonda tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum" cümleleriyle açıklamasını noktaladı.