Göztepe'de Ankersen'den mesajlar
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TÜRK futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak ortağı olduğu Sport Republic şirketiyle geçen yıl Trendyol 1'inci Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini devralan Danimarkalı Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılıların dümeninde geçirdiği ilk sezon ve...
TÜRK futbolunun ilk yabancı yatırımcısı olarak ortağı olduğu Sport Republic şirketiyle geçen yıl Trendyol 1'inci Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini devralan Danimarkalı Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, sarı-kırmızılıların dümeninde geçirdiği ilk sezon ve yeni sezonla ilgili açıklama yaptı. Göz-Göz'in İtalya kampına çıkarma yapan Ankersen, transferleri de değerlendirerek geçen sezondan daha iyi olacaklarını söyledi. "Göztepe projesinde, nereden geldiğimiz, nerede olduğumuz ve nereye varmak istediğimiz hakkında bilgi vermekten mutluluk duyuyorum" diyen Ankersen, kulübün sosyal medya hesaplarına konuştu.
Geçen yıl haziran ayında İzmir'e geldiklerini belirten Danimarkalı spor adamı, "Önümüzdeki proje ve zorlu görevler konusunda çok heyecanlıydık. Kulüp küme düştüğü için bunun büyük bir zorluk olduğunun da farkındaydık. Taraftarlar ve kulüp içindeki insanlar için travmatik bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Göztepe'yi gerçekten yeniden inşa etmek zorundaydık ve bu hiç kolay olmayacaktı. Bazı hatalar yaptığımızı düşünüyorum. Bence çok şey öğrendik. Doğru yaptığımız bazı şeyler de var. Ancak stratejimiz sadece gidip bir sürü oyuncu alıp onları oyuna sokmak değildi" dedi.Ankersen, "Bir organizasyon, bir kültür, doğru süreçler inşa etmek istedik ve bunları elde ettikten sonra istikrarlı bir şeye yatırım yapmak istedik. ve sonra sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptık. Yılbaşından sonra bazı değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Kulüp ve takım olarak gelişimimizden çok memnunum. Bence sezon sonunda takımda gerçek bir takım ruhu vardı. Oyuncuların Göztepe için oynamaktan gurur duyduklarını, çok fazla mücadele ettiklerini, çok fazla ruha sahip olduklarını görebiliyordunuz ve bence takımdaki yapı çok gelişti ve sonunda biliyorsunuz Süper Lig'e geri dönmek için ilk sezonumuzda beklentilerin ötesinde bir şey başarmaya çok yaklaştık" ifadelerini kullandı."GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ OLACAĞIZ"Göztepe taraftarlarının çok tutkulu olduğunu ve kulüp için büyük hedefleri olduğunu bildiğini söyleyen Ankersen, "Benim de iki hedefim var. Bence kulüp içinde odaklanmamız gereken ana şey her gün gelişmek. Benim odaklandığım tek şey saha dışında nasıl daha iyi olabiliriz, saha içinde nasıl daha iyi olabiliriz ve günün sonunda hepimizin olmak istediği yere varacağımızı düşünüyorum. Şu anda İtalya'da kamptayız. Oyuncular ve antrenörlerimiz çok sıkı çalışıyor. Yaptığımız her şeyde iyi bir ruh ve iyi bir yoğunluk var ve bu bana gelecek sezon için iyimserlik veriyor. Geçen sezondan daha iyi olacağız. Dediğim gibi benim asıl arzum kulüp olarak gelişmeye devam etmemiz ve önümüzdeki mücadeleden heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu."TEMELLERİMİZ SAĞLAM""İyi transferler yaptık, bunları erken yaparak antrenörlere takımı oluşturma zamanı verdik ve sezon başladıktan sonra son dakikada oyuncuların gelmesi durumunu yaşamadık" diyen Başkan Ankersen, "Üzerine inşa edeceğimiz harika temellerimiz var ve bizi bekleyenler konusunda heyecanlıyım. Taraftarların düşündüğünü ve sorduğunu bildiğim bir şey de Sport Republic sisteminin Göztepe'de nasıl fayda sağlayacağı. Bu yüzden bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum. Bence Göztepe'ye getireceği ilk şey bilgi ve uzmanlık. Spesifik bir örnek vermek gerekirse spor bilimi, fiziksel kondisyon, güç, medikal alanlarının tamamında Sport Republic'te sektörün en iyilerinden biri olan bir çalışanımız var ve Göztepe'deki bu departmanlarla birlikte çalışarak en iyi oyuncularımızın sahada olmasını, sakatlanmamasını sağlamaya çalışıyor" dedi."15 GÖZLEMCİMİZ VAR"Dünyanın her yerindeki futbolcularla ilgili bilgi sahibi olduklarını söyleyen Rasmus Ankersen, "Bu ligde oynamak istediğimiz fiziksel yoğunlukla da oynayabiliyoruz. Yüksek yoğunlukta ve fiziksel bir futbol oynamanın diğerlerinden daha fazla ve daha uzun süre hızlanmanın rekabet avantajı olduğunu düşünüyorum. Biz de gerçekten bunun en iyisini Göztepe'ye getirmeye ve gerçek bir yapı inşa etmeye çalışıyoruz ki şu ana kadar bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bir diğer şey de scouting. Sport Republic bünyesinde dünyanın her yerini kapsayan, çok sayıda bağlantısı olan ve farklı pazarlardaki oyuncular hakkında geniş bilgiye sahip olan 15 gözlemcimiz bulunuyor" açıklamasını yaptı."OYUNCULAR FARK YARATACAK"Transfer döneminde Göztepe'ye kazandırdıkları bazı oyuncuların ligde fark yaratacağını dile getiren Ankersen, "Açıkçası Türkiye'de 1'inci Lig'de biraz kısıtlıyız çünkü sahada ve kadroda sadece belirli sayıda yabancı oyuncu bulundurabiliyoruz. Gerçekten de Göztepe'ye fayda sağlayan büyük bir ağa sahibiz ve umarım taraftarlar bu yaz kulübe kazandırmayı başardığımız bazı oyuncuların büyük fark yaratacağını görebilirler ve eminim ki bu avantaj gelecekte Göztepe için daha da büyüyecek. Kulüpler arasında oyuncu değişimi yapabiliyoruz" diye konuştu. LIS VE TAHA'YA ÖZEL PARANTEZTransfer döneminde takıma kazandırdıkları yeni isimlere değinen Rasmus Ankersen, "Bence Mateusz Lis gibi üst düzey bir kalecinin bu sezon oynamak için buraya gelmesi, ağımızın bir parçası olmanın avantajlarının bir kanıtı. Ayrıca Southampton'dan Mislav Orsic'i Trabzonspor'a sattığımızda anlaşmanın bir parçası olarak Taha Altıkardeş gibi üst düzey genç bir Türk yeteneği getirmeyi başardık. Bu yüzden birçok avantajı olduğunu düşünüyorum ve ağımızdaki her kulübün bunun faydasını gerçekten hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz ve Göztepe ile bunu başardığımız için mutluyum. Afrika'da gelişmekte olan yeteneklere büyük yatırım yapıyoruz ve bu yıl da çok yetenekli birkaç oyuncuyu kadromuza katmayı başardık. Umarım taraftarlar bu ağ sayesinde bu sezon sahada görmekten keyif alırlar. Bence heyecanlanacak çok şey var" dedi. "GÖZTEPE'Yİ SEVİYORUM""Göztepe'deki ilk yılımda Göztepe gerçekten kalbime yakın bir yer haline geldi çünkü İzmir'e gelmeyi seviyorum, kulübü seviyorum, kulübün ilgisini ve tutkusunu seviyorum" diyen Başkan Ankersen, "Bence büyük bir potansiyel var ve benim en büyük arzum tüm taraftarların bu kulübün gerçekten neler başarabileceğini görmesi ve ben de buna yardımcı olmak istiyorum ki insanlar yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında Göztepe'nin Sport Republic ile gerçekten geliştiğini söyleyebilsinler ve bu vizyonun bir parçası olarak, taraftarların kulüp için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve oyuncular için büyük bir değer olduğunu açıkça görüyoruz" ifadelerini kullandı.TARAFTARA ÖZEL PARANTEZ
?Sarı-kırmızılılarda taraftarların oyuncuların Göztepe'ye gelmek istemesinin nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Ankersen, "Sadece boş bir stadyum değil, gerçek bir ruhu ve gerçek bir tutkusu var ve bu oyuncular için bir şey ifade ediyor. Bu nedenle geçen sezonki büyük destekleri ve sabırları için herkese teşekkür etmek istiyorum ve umarım taraftarlar bizimle kalır ve projeye bizim kadar inanırlar. Bu yüzden herkesi İzmir'de, stadyumda, gelişmeye devam edeceğimizi ve sonunda hedefimize ulaşacağımızı umduğum gerçekten heyecan verici bir sezonda tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum" cümleleriyle açıklamasını noktaladı.- İzmir