Göztepe'de Alanyaspor maçı mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas idaresindeki antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde taktik çalıştı.

Göztepe, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.