Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Stjepan Tomas yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk bölümde pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı. - İZMİR