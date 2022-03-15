Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
AA - Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stepjan Tomas yönetimindeki antrenman, ısınmanın ardından pas çalışması ile sürdü.
İkinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor