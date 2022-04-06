Göztepe'li Cherif Ndiaye Çin'e transfer oldu
AA - Mustafa Güngör - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcusu Cherif Ndiaye, Çin'in Shanghai Port takımına transfer oldu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcusu Cherif Ndiaye, Çin'in Shanghai Port takımına transfer oldu.
Göztepe Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.
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AA / Mustafa Güngör - Spor