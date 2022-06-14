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Göztepe'de 97'nci yıl coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Spor
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Göztepe'de 97'nci yıl coşkusu

İzmir ekiplerinden Göztepe, 97'nci kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

İzmir ekiplerinden Göztepe, 97'nci kuruluş yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Sahili'nde toplanmaya başlayan sarı-kırmızılılar, saat 21.15'i gösterdiğinde binlerce meşale yakarak renkli görüntüler oluşturdu. Tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer yaratan taraftarlar, meşale şovun ardından ışık gösterileriyle ve müzik gösterileriyle coştu. Kutlamaların ardından bazı taraftarlar Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Türkiye-Litvanya karşılaşmasına geçerken bazıları da sahilde kutlamalara devam etti.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Spor

Güzelyalı İzmir Spor Haberler

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