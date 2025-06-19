Göztepe, David Tijanic ile Yola Devam Edecek

Göztepe, David Tijanic ile Yola Devam Edecek
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Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna hazırlanırken Göztepe, orta saha oyuncusu David Tijanic ile sözleşme yenileme kararı aldı. Tijanic, geçtiğimiz sezonki başarılı performansıyla dikkat çekti.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Göztepe'de orta saha oyuncusu David Tijanic takımda kalacak. Geçen sezon sarı-kırmızılıların gol yollarında önemli kozu olan Sloven futbolcunun şu anlık gönderilme durumunun olmadığı ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da Tijanic için yönetime kalsın raporu verdiği kaydedildi.

Süper Lig'de sergilediği performansla Slovenya Mill Takımı'na davet edilen ancak sezon sonuna doğru yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Tijanic de Göztepe'de mutlu olduğunu kurmaylara bildirildi. Tijanic geçen sezon sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 33 maça çıktı. 22 kez ilk 11'de görev yapan 27 yaşındaki futbolcu 5 gol atıp, 9 da asist yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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