Göztepe, David Tijanic'i Al Najma'ya Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, futbolcu David Tijanic'in Suudi Arabistan kulübü Al Najma'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı ve oyuncuya gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, futbolcu David Tijanic'in Suudi Arabistan kulübü Al Najma'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic'in, Suudi Arabistan kulübü Al Najma'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. David Tijanic'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
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