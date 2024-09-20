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Göztepe, Datro Fofana'yı Kayserispor Maçında Riski Almadan Oynatmayacak

Göztepe, Datro Fofana'yı Kayserispor Maçında Riski Almadan Oynatmayacak
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Göztepe, Kayserispor karşılaşmasında son transferi Datro Fofana'yı sakatlık riski nedeniyle oynatmamaya karar verdi. Fofana, Chelsea'den kiralanmış olsa da sezon başı hazırlıklarına tam katılamadı.

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin son transferi golcü Datro Fofana riske edilmeyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1 yıllığına kiralanan Fildişi Sahilli oyuncunun transfer durumu ve Chelsea'deki kalabalık oyuncu grubu nedeniyle tam olarak sezon başı hazırlıklarına katılamadığı öğrenildi. Göztepe'nin yanı sıra başka takımların da istediği Fofana, daha çok bireysel olarak idmanlarına devam etti.

Şu an Göztepe'de antrenör ekiplerinin özel bir program verdiği 21 yaşındaki futbolcunun tam hazır hale gelebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği bildirildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un ise olası bir sakatlık riski nedeniyle Fofana'yı Kayserispor karşılaşmasında oynatmayı düşünmediği ifade edildi. Ameliyat olan santrfor Kubilay'dan da 3 ay yararlanamayacak olan Bulgar çalıştırıcının, Kayserispor müsabakasında Romulo ve Juan'la gol arayacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Chelsea 3-sayfa Futbol Spor

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