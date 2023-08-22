Göztepe, Danimarkalı Lasse Nielsen'i transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Danimarkalı savunma oyuncusu Lasse Nielsen'le anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Danimarkalı savunma oyuncusu Lasse Nielsen'le anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Nielsen'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Son olarak İsveç temsilcisi Malmö'de forma giyen Nielsen, Şampiyonlar Ligi'nde 35, Avrupa Ligi'nde 44 maça çıktı.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor