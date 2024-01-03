Göztepe, CSKA 1948'den Heliton ile prensip anlaşmasına vardı

Göztepe'nin, CSKA 1948'de forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Heliton ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'de devre arasına 32 puanla 3. sırada giren Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda birkaç bölgeye takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, ilk hedef olarak savunma hattını belirledi. Bulgar çalıştırıcı, uzun boylu ve sol ayaklı bir stoper istemesi üzerine harekete geçen Göztepe, CSKA 1948'de forma giyen Heliton'u gündemine aldı. İzmir ekibi, oyuncu ve kulüp tarafıyla temasa geçip prensip anlaşmasına varırken, iki taraf arasındaki son detayların görüşülmesinden sonra ise resmi adımların atılması bekleniyor.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, kariyerinde daha önce Figueirense FC, Santo Andre, ABC FC ve SC Covilh formalarını giydi.

Öte yandan Heliton transferinin gerçekleşmesinden sonra takımda benzer özelliklere sahip olan Atınç Nukan ile yolların ayrılması bekleniyor. - İZMİR