Göztepe, Çorum FK'yı ağırlıyor

İZMİR,

BİRİNCİ Lig'de ilk 2 maçta Sakaryaspor'a yenilip Ümraniyespor'la berabere kalan Göztepe yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki zeminin bozuk olması nedeniyle Sakaryaspor'u Akhisar'da konuk etmek zorunda kalan Göztepe, bu sezon ilk kez evinde taraftarının huzura çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren sol bek İsmail'in bu maçta da oynamasının zor olduğu ifade edildi. Müsabakanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 580, 2'nci kategori 480, 3'üncü kategori 280, 4'üncü kategori 210, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 80 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Radomir Kokovic, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarını ifade etti.