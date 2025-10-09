Göztepe Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Göztepe, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor