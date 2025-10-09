Haberler

Göztepe Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
