Göztepe, Corendon Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan hazırlıklarda pas ve şut çalışmaları öne çıktı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ile başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.???????
Sarı kırmızılar, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor