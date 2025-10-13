Haberler

Göztepe, Corendon Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan hazırlıklarda pas ve şut çalışmaları öne çıktı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ile başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.???????

Sarı kırmızılar, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
